Львовские студенты устроили побоище в общежитии: ломали двери и били всех подряд (видео)

Львовские студенты жестоко избили сверстников (Коллаж РБК-Украина)

Пострадавшие настолько напуганы, что боятся обратиться за помощью

Во Львове разгорается скандал из-за студентов третьего курса Львовского высшего профессионального училища технологии и сервиса. Поздно вечером они ворвались в комнату студентов второго курса и начали крушить мебель и избивать всех присутствующих в комнате.

Как сообщили в издании Zaxid.net, инцидент произошел в общежитии, где живут учащиеся на поваров-кондитеров. Студенты третьего курса выломали дверь в комнату второкурсников, которые спали, и начали их бить. Как рассказали очевидцы, дебоширы находились в состоянии алкогольного опьянения и пришли выяснять отношения, чтобы отомстить за какую-то обиду в прошлом.

Пострадавшие напуганы и отказываются обращаться к руководству учебного заведения, а также в правоохранительные органы.

Однако о конфликте стало известно исполняющей обязанности директора учебного заведения Оксане Чайковской. Она заверила, что все участники массового побоища уже выселены из общежития и по данному факту проводится служебная проверка.

"Пришли к директору, чтобы нападающие были наказаны. Предложили ей мягкий метод – это исключение из учебного заведения. Так как это криминалитет, который не может находиться среди обычных учеников, запугивать их, бить, чтобы они страдали и психически, и физически", - рассказал один из активистов организации С14.