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Львівські лікарі врятували 2,5-річного Марка з великою нетиповою пухлиною: операція тривала 7 годин

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Львів, Вівторок 14 червня 2022 16:38
Львівські лікарі врятували 2,5-річного Марка з великою нетиповою пухлиною: операція тривала 7 годин Колаж РБК-Україна: лікарі прооперували хлопчика з Краматорська з пухлиною нирки
Автор: Володимир Костирін

Львівські хірурги провели вдалу операцію з видалення великої пухлини у 2,5-річного хлопчика з Краматорська. Маленький Марко потрапив до лікарні в критичному стані з важким діагнозом - нефробластома правої нирки. Щоб врятувати малюка, лікарям довелося видалити утвір разом з ураженою ниркою.

Про це 1 червня розповіли в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі на сторінці в Facebook.

Сама операція тривала близько 7 годин.

За словами мами Маріка Софії, проблему у дитини помітили вже після повномасштабного вторгнення РФ. У хлопчика був трохи збільшений живіт, але дитина нормально розвивалася і була жвавою, тому сім'я вважала це особливістю його організму. Але вже в середині березня живіт у малюка різко збільшився.

У Краматорську в лікарні вже не можна було пройти жодних обстежень, оскільки місто постійно знаходилося під російськими артилерійськими обстрілами, були проблеми зі світлом і водою. Тоді сім'я хлопчика, в якій крім нього ще четверо дітей, евакуювалися до Львова, де Маріка поклали в клініку.

За словами лікаря-онколога Христини Запоточної, головними скаргами при надходженні було незначне підвищення температури та збільшений живіт, а виявлений утвір вразив медиків своїми розмірами.

Після необхідних обстежень лікарі відразу приступили до операційного лікування хіміотерапією. Після 6 курсів провели контрольне обстеження, і воно показало позитивну динаміку - розміри пухлини і кількість метастазів в легенях значно зменшилися.

Львівські лікарі врятували 2,5-річного Марка з великою нетиповою пухлиною: операція тривала 7 годин

2,5-річний Марко після операції (фото: facebook.com/zusdmc)

Як розповідають лікарі, нефробластома досить поширене онкологічне захворювання у дітей, але випадок Марка виявився складним через розміри пухлини та її нетиповість.

Львівські лікарі врятували 2,5-річного Марка з великою нетиповою пухлиною: операція тривала 7 годин

Львівські лікарі прооперували маленького Марка і видалили пухлину, що уразила нирку (фото: facebook.com/zusdmc)

"Зазвичай нефробластома знаходиться у межах заочеревного простору. У Марка ж пухлина проросла заочеревний простір і метастатично поширилась до меж печінки, до того ж була щільно спаяна з нижньою порожнистою веною - однією із магістральних судин організму. Інтраопераційно ми також виявили додатковий сечовід. Усе це разом ускладнювало операцію, проте нам вдалось успішно виділити та видалити пухлину разом з ниркою", - зазначив дитячий хірург Орест Лешневський.

Зараз маленький і життєрадісний пацієнт постійно перебуває під опікою онкологів, і Марка вже після вдалої складної операції ще чекає тривале лікування в лікарні, щоб остаточно видужати.

Львівські лікарі врятували 2,5-річного Марка з великою нетиповою пухлиною: операція тривала 7 годинЛьвівські лікарі врятували 2,5-річного Марка з великою нетиповою пухлиною: операція тривала 7 годин

2,5-річний Марк після операції йде на поправку (фото: facebook.com/zusdmc)

Раніше повідомлялося, що львівські лікарі провели унікальну операцію, здійснивши перший успішний відбір стовбурових клітин у 4-річного хлопчика, якого лікують від нейробластоми.

Також ми писали, що перед цим українські військові лікарі провели операцію, якій сьогодні немає аналогів.

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Львів хирурги
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