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Під Львовом водій Tesla влаштував смертельну ДТП: є жертви (фото)

Львів, Неділя 08 листопада 2020 12:04
Під Львовом водій Tesla влаштував смертельну ДТП: є жертви (фото)
Аварія з Tesla сталася на трасі (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Styler

У ДТП у Львівській області за участю Tesla загинув 17-річний юнак

У Львівській області вночі 7 листопада сталася смертельна аварія за участю автомобіля Tesla S. Водій автівки збив пішоходів, які переходили дорогу.

Як пише ZAXID.NET з посиланням на поліцію, наїзд трапився на трасі "Київ-Чоп" неподалік від міста Буськ. Водій автомобіля Tesla S збив двох хлопців-пішоходів, віком 17 та 25 років.

Унаслідок ДТП молодший хлопець загинув на місці, а старшого госпіталізували до лікарні з важкими травмами.

Під Львовом водій Tesla влаштував смертельну ДТП: є жертви (фото)

У ДТП з Tesla загинув 17-річний юнак (фото: Буськ онлайн)

Місцеве видання "Буськ онлайн" пише, що хлопці нібито були п'яними та намагалися перебігти через трасу. Втім, поліція до результатів експертиз, цю інформацію не підтверджує.

Триває рослідування причин і обставин ДТП.

Нагадаємо, 7 листопада в Харкові на проспекті Науки на "острівці безпеки" на пішохідному переході водій збив групу пішоходів. Серед постраждалих є дитина.

Раніше повідомлялося, що ворота центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича розніс водій автомобіля Renault. Він також врізався в будівлю одного з корпусів.

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