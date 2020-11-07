У Харкові неадекват "зніс" трьох пішоходів: водія мало не стратили на місці

У Харкові на Науковій збили трьох осіб (колаж: РБК-Україна)

Водій, що збив групу людей на переході, відзначився неадекватною поведінкою

7 листопада в Харкові на проспекті Науки на острівці безпеки на пішохідному переході під час очікування зеленого світла були збиті чотири людини. Три з них постраждали та перебувають у важкому стані. Що відомо про аварію, стан постраждалих, а також водія – читайте нижче.

Як повідомляє канал в Telegram "Труха Харків", інцидент стався на проспекті Науки. Серед постраждалих є дитина. На фото, оприлюднених у мережі, карета "швидкої" вартує біля пішохідного переходу. Медики надають допомогу травмованим. Навколо зібралися близько десятка очевидців.

Крім цього, в Telegram "Харків Life" опублікували відео ДТП. На ньому видно, як легковик зніс 3 людей, які стояли на острівці безпеки. Після цього машина, проїхавши кілька метрів, зупинилася.

"Всі живі, у дитини щось з ногами, у жінки-голова розбита, чоловік ніби норм. Забрала швидка", – йдеться про стан потерпілих у коментарі очевидця аварії.

Пізніше в Telegram "Труха Харків" додали, що жінка впала в кому, а у потерпілого чоловіка діагностували переломи кінцівок.

ДТП на проспекті Науки у Харкові 7 листопада (фото: Telegram)

Також повідомляється, що очевидці, які підійшли до водія, стали на нього нападати.

Винуватець аварії в неадекватному стані

У поліції також прокоментували резонансне ДТП.

"Попередньо, троє постраждалих, загиблих немає. Серед постраждалих 10-річний хлопчик. Всі потерпілі у важкому стані", – розповіли в поліції.

У "Труха Харків" також розповіли нові подробиці про самого водія. Як виявилося, нещодавно він вже скоював злочини.

"За кермом був араб, у нього зараз у суді справу за ст. 296 ККУ (хуліганка групою осіб), його з СІЗО випустили під заставу в 100 тисяч гривень. Хуліганка за те, що махав ножем і когось навіть порізав", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, що раніше ворота центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича розніс водій автомобіля Renault. Він також врізався в будівлю одного з корпусів.

Також ми раніше писали про п'яну жінку, яка в Києві врізалася в копів під час оформлення. В результаті зіткнення постраждали два співробітники поліції.