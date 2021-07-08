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У Львівській області дитину вкусила змія. Хлопчик в реанімації

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Дрогобич, Четвер 08 липня 2021 15:42
У Львівській області дитину вкусила змія. Хлопчик в реанімації Фото: у Львівській області змія укусила дитину (freepik)
Автор: Анастасія Рокитна

У Львівській області змія укусила дитину. Хлопчика госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вчора рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні поступив хлопчик 2012 року народження (9 років).

У дитини діагноз - укус змії третього пальця правої руки. Стан потерпілого - важкий.

Нагадаємо, у Львівській області за добу зафіксували декілька укусів змії. Мешканців регіону закликають бути обережними під час перебування на природі.

Також у травні повідомлялось, що у Полтаві змія вкусила дитину на вулиці.

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