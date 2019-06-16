Під Львовом жінка потрапила в лікарню через укус змії

Під Львовом жительку села Риків вкусила змія. Жінку доставили в лікарню в реанімаційне відділення з діагнозом "укус змії верхньої частини лівого стегна". Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

За даними медиків, стан потерпілої розцінюється як середньої тяжкості.

ДСНС застерігає мешканців області бути обережними та уважними, вирушаючи в ліс або на природу. Якщо ви випадково побачили перед собою змію, то головне не панікувати, не наближатися до неї і не робити ніяких різких рухів, а спокійно відійти.

Під Львовом жінку вкусила змія (ілюстративне фото: pixabay.com)

У змій поганий зір і слух, але вони дуже добре вловлюють своїм тілом коливання землі на відстані 10-15 метрів. Варто зазначити, що змії часто мешкають у високій траві, кущах і лісах. Під час походу в ліс краще надягати високе щільне взуття, яке змія не прокусит.

Нагадаємо, що нещодавно мешканка Одеси виявила у своїй квартирі змію, яка повзала і сичала. Дівчині довелося викликати спеціальну службу, яка приїхала і забрала змію.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі дикі змії окупували ресторан. Власникам закладу довелося звернутися до допомоги рятувальників. На відкритому майданчику ресторану і поряд з ним було зафіксовано 18 змій.