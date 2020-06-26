Під Львовом знову вляпався у скандал хірург, з вини якого раніше померла дитина

Під Львовом хірург відмовився надати ветерану АТО медичну допомогу, тому що не побачив в цьому можливість отримати гроші. Випадок стався у Жидачеві, а тим самим медиком виявився хірург Михайлюк, який три роки тому не помітив у 12-річного хлопчика заворот кишок, рентген не був зроблений, що в підсумку призвело до трагедії.

Про нинішню ситуацію розповіла дружина захисника України, інваліда війни, пільговика, і пост Інни Гайди у Facebook спровокував скандал.

За її словами, разом з чоловіком вони приїхали до Жидачівської ЦРЛ і звернулися за допомогою. У чоловіка була рана на руці, туди потрапила інфекція, рука почала гноїтися і набрякати. В реєстратурі їх направили до хірурга Михайлюку.

"Потрапивши в кабінет, ми розказали, що на вихідні (Зелені свята) рана почала дуже швидко збільшуватися і гноїтися, тому ми передзвонили сімейному лікарю та порадились, які ліки приймати до того часу, як почнеться робочий тиждень і ми зможемо звернутися в поліклініку. На що лікар-хірург відповів, що нічого нам робити не буде (саме не не може, а не буде) бо: "Ваш сімейний лікар за вас отримує гроші, поки ви там з нею радитесь, їй капає зарплата, а мені з того що?" Я запитала, чи він збирається оглядати рану і отримала не менш шокуючу відповідь: "Ну у вас же є сімейний лікар, хай він вас оглядає", - обурюється жінка.

Також Інна запитала у користувачів інтернету, чи має законне право лікар "так "бикувати" до хворого?"

Закінчилося тим, що рану на руці ветерана оглянула працівниця державної аптеки.

Ситуація викликала в мережі масу обурення, особливо після того як з'ясувалося про загибель підлітка пацієнта в 2017-му з вини цього хірурга - що засвідчила судмедекспертиза. У той час лікаря відсторонили від роботи, але тепер він знову практикує в лікарні, перебуваючи при цьому під слідством.

На днях стало відомо, що за інцидент з не наданням допомоги ветерану АТО хірургу винесли догану, але він продовжує працювати. Про це передають "Факти".

"Термін дії постанови про відсторонення хірурга від роботи минув, а іншої постанови суду не було. Тому він офіційно приступив до виконання своїх обов'язків і відколи працює. Мені відомо про кримінальне провадження, яке зараз розглядається в суді. Але його повернення на роботу абсолютно законно", - каже директорка Жидачівської центральної районної лікарні Людмила Яремцьо.

Раніше ми писали про те, що близько місяця назад під Львовом через халатність лікарів загинув молодий хлопець - лікарі не розпізнали у нього апендицит і сказали, що "просто переїв".

Нагадаємо також, що нещодавно у Львові через недбалість лікарів помер чоловік.