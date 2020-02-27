Під Львовом біля автобусної зупинки повісився заробітчанин, який повертався з Польщі

Під Львовом заробітчанин скоїв самогубство біля зупинки громадського транспорту. Трагедія сталася в селі Кам'янка-Липник у Жовківському районі.

Загиблому було 42 роки. Чоловік проживав у Городецького районі й зараз повертався з Польщі, куди їздив на заробітки.

За словами начальника Жовківського відділу поліції Андрія Коцура, чоловік зловживав алкогольними напоями та неодноразово проходив лікування. Про це передає місцеве видання "Гал-інфо" 27 лютого.

"Згодом поїхав на заробітки до Польщі, але там також пиячив, через що і мав конфлікт з роботодавцем", - розповів правоохоронець.

Також він повідомив, що перед тим, як повіситись, заробітчанин розмовляв з дружиною по телефону - вона пропонувала чоловікові викликати таксі, але той попрощався і сказав, що вона його більше не побачить.

"Люди бачили, як він йшов за зупинку, а згодом там знайшли його тіло. За попередніми даними, слідів насильницької смерті немає. Усі гроші та документи були виявлені при ньому", - додав Коцур.

Так, 25 лютого був виявлений труп чоловіка у зашморгу на автобусній зупинці, розташованій біля дороги міжнародного значення "Тернопіль-Львів-Рава-Руська".

Як повідомлялося, у Польщі влада має намір розробити нову міграційну стратегію до 2020 року , що може безпосередньо торкнутися українських мігрантів. Таким чином, правила роботи в цій країні для українців зміниться.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як обманюють українських заробітчан у Польщі.