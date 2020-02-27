Под Львовом у автобусной остановки повесился заробитчанин, который возвращался из Польши

Под Львовом заробитчанин совершил самоубийство возле остановки общественного транспорта. Трагедия произошла в селе Каменка-Липник в Жовковском районе.

Погибшему было 42 года. Мужчина проживал в Городецком районе и сейчас возвращался из Польши, куда ездил на заработки.

По словам начальника Жовковского отдела полиции Андрея Коцура, мужчина злоупотреблял алкогольными напитками и неоднократно проходил лечение. Об этом передает местное издание "Гал-инфо" 27 февраля.

"Впоследствии уехал на заработки в Польшу, но там также пил, из-за чего и был конфликт с работодателем", - рассказал правоохранитель.

Также он сообщил, что перед тем, как повеситься, заробитчанин разговаривал с женой по телефону - она предлагала вызвать мужу такси, но мужчина попрощался и сказал, что она его больше не увидит.

"Люди видели, как он шел за остановку, а затем там нашли его тело. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет. Все деньги и документы были обнаружены при нем", - добавил Коцур.

Так, 25 февраля был обнаружен труп мужчины в петле на автобусной остановке, расположенной у дороги международного значения "Тернополь-Львов-Рава-Русская".

Как сообщалось, в Польше власти намерены разработать новую миграционную стратегию в 2020 году , что может напрямую коснуться украинских мигрантов. Таким образом, правила работы в этой стране для украинцев изменится.

Напомним, что ранее мы писали о том, как обманывают украинских заробитчан в Польше.