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Під Львовом втекли в'язні: місцеві жителі у шоці

STYLERЖиття    04.09.2019 - 22:58
Під Львовом втекли в'язні: місцеві жителі у шоці
Ув'язнені втекли з колонії під Львовом (ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Жителі найближчого села не підозрювали, що поруч з ними були ув'язнені

У Львівській області стався неприємний інцидент, який налякав місцевих жителів сіл. Справа в тому, що з колонії вдалося втекти двом ув'язненим. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

20-річний Віталій Бортовенко відбував покарання за зґвалтування, а 27-річний Павло Дмитрук був засуджений за зберігання наркотиків. В даний час поліція активно шукає втікачів і попереджає, що потрібно бути обережними, тому що неясно чи є зброя у цих чоловіків.

Двоє засуджених втекли з ділянки так званої соціальної реабілітації - це місце роботи, де засуджені працюють під наглядом конвою. На такі роботи беруть тих, хто не порушує дисципліну, і хто не намагався втекти з колонії.

Ув'язнені втекли з колонії під Львовом (відео: YouTube/ТСН)

На цих роботах щогодини відбувається переклик і ось в один такий момент, виявилося, що двох злочинців немає. При цьому навколо сади і ліси, в яких зловмисники можуть сховатися.

Мешканці найближчих сіл дуже налякані такою новиною. Крім того, вони і не знали, що поруч з ними були злочинці, вони думали, що це людей возять на роботу.

"Зараз ніхто дітей не випустить на вулицю самих, а чия провина, чому вони там повинні бути, вони не повинні бути під наглядом?" - обурилася місцева жителька села.

Нагадаємо, що Олену Зайцеву помістили в комфортні умови, де вона буде відвідувати магазини і брати участь у концертах під час відбування терміну.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві чоловік забив двірника до смерті держаком від вил.

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