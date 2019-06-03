У центрі Києві обрушилося крило старовинної будівлі: фото з місця НП

Фото: колаж РБК-Україна

У Києві стався обвал у будинку на вулиці Тютюнника

У центрі Києва стався обвал у старому будинку геологорозвідувального коледжу, який розташований на вулиці Тютюнника, 9. "Втомилося" одне крило, яке було занедбане. У зв'язку із цим, на щастя, ніхто не постраждав. Фото з місця події опублікувало видання "Лівий берег".

Варто зазначити, що раніше в цьому крилі розташовувалося гуртожиток, та приміщення вже давно пустують.

Як видно на кадрах, кут п'ятиповерхової будівлі геть зникло, лишився тільки дах, та й той пастрадав.

Фото: lb.ua

Внизу ціла гора сміття, шматки цегельної кладки, залишки дерев'яного перекриття.

Фото: lb.ua

Сам інцидент стався напередодні вихідних. Місце НП обгородили попереджувальною стрічкою, щоб ніхто не надумав вирушити на "розкопки".

Фото: lb.ua

Додамо, що в мережі можна знайти чимало фото, на яких показаний стан цієї аварійної частини будівлі, що буквально "на ладан дихало".

Фото: google.com/maps

До слова, сам Коледж геологорозвідувальних технологій був створений в 1930 році. Напрями навчання: природничі науки про Землю, екологію; гірниче виробництво і технології; механічна інженерія; автомобільний транспорт; культура і мистецтво (інформаційна, бібліотечної та архівної справи): облік та оподаткування. КГРТ - унікальний навчальний заклад, лише він в Україні готує молодших спеціалістів геологорозвідувальних спеціальностей.

Скрін: google.com/maps

Як повідомлялося раніше, 28 травня у школі під Львовом обвалилася стіна, через її падіння були травмовані дві людини.

Також ми писали про те, що 27 травня у центрі Львова на дівчину впав камінь прямо на голову. Постраждалу госпіталізували із діагнозом струс головного мозку.