Під Львовом продають унікальний замок XVIII століття за 1 гривню (фото)

У Львівській області виставили на продаж унікальний замок Марсів XVIII століття. Вартість маєтку всього одна гривня. Оцінити замок дорого немає сенсу – він частково зруйнований, а потенційних покупців не можуть знайти вже давно.

Що це за замок, кому він належав і чому його готові віддати практично безкоштовно - читайте нижче.

Палац Марсів був побудований в Судовій Вишні (Львівська область) на початку XVIII століття. Власниками маєтку була сім'я графа Коморовського.

У графа було дві дочки, які повинні були успадкувати маєток. Але жодна так і не вийшла заміж і у них не було дітей.

Фото: explorer.lviv.ua

На початку XX століття маєток було продано родині магнатів Марсів.

Розквіт цього замку випав на часи естета Яна Станіслава Віталіса Марса. Він вважався власником містечка Судова Вишня. Також Віталіс Марс був відомим колекціонером, і для замку він придбав дорогі антикварні меблі та влаштував бібліотеки.

Фото: explorer.lviv.ua

Після його смерті замок успадкував онук Кшиштоф Марс. У 1914-1918 роках замок постраждав в результаті війни й Кшиштоф повністю його відремонтував в 1920 році.

Навколо замку розміщений величезний парк, який був побудований за проєктом інженера і ландшафтного архітектора Арнольда Рерінга. Парк займає площу в шість гектарів.

У 2015 році спільна група дослідників з Польщі та України на території парку проводила пошук рідкісних рослин, які посадили члени сім'ї Марса в XX столітті.

Фото: explorer.lviv.ua

Під час війни замок був розграбований і частково знищений. За часів СРСР палац був конфіскований і перероблений в гуртожиток зооветеринарного технікуму. Але в 1995 році сталася сильна пожежа і стародавній замок перетворився практично на руїни.

Проєкт реставрації

"Зараз пам'ятник стоїть на балансі біля міста. Руїни хотіли продати за великі гроші, але потенційні покупці відвертаються від пропозицій. Влада почала шукати інвестора, який міг би відновити замок. Підготовлені конкретні проєкти, в яких пропонується передати залишки маєтку інвестору за символічну плату в 1 гривню. Але, на жаль, нікому руїни не потрібні", - розповіла Оксана Гіль.

Зараз руїни замку облюбували бомжі та місцеві підлітки. Перебувати всередині небезпечно, оскільки в будь-який момент може прилетіти цегла.

А ось так замок виглядає з висоти пташиного польоту: