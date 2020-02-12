Під Львовом пацієнт побив фельдшерку "швидкої" до струсу мозку

Під Львовом пацієнт побив медика бригади "швидкої", яка приїхала на виклик для надання допомоги. Інцидент стався 11 лютого пізно ввечері, а сьогодні у відділі комунікації поліції області повідомили про затримання буйного чоловіка та проведення досудового розслідування.

Як розповіли правоохоронці, 45-річний житель Червонограда, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, викликав карету "швидкої". Коли приїхали медики, він вів себе неадекватно та агресивно, побив фельдшерку - 37-річну жінку.

В результаті постраждалу госпіталізували з діагнозом "забійні рани обличчя, закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку".

Медики викликали патрульних, і незабаром неадеквата затримали.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних "мінімалок" або громадські роботи на строк до 200 годин, або до 1 року виправних робіт.

Треба сказати, що випадки нападів на співробітників "швидкої" в Україні - не рідкість. Близько тижня тому схожий інцидент стався в одному з сіл під Дніпром.

Тоді місцеві лікарі навіть виступили із зверненням до Верховної Ради та зазначили, що медики через погрози та побиття бояться їздити на виклики. Колектив Дніпропетровського облцентру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зажадав він нардепів законодавчо забезпечити безпеку медичним працівникам, які приїжджають на виклики до пацієнтів.

На думку лікарів, виклик бригади до людини, яка перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, має бути платним - щонайменше 2 тисячі гривень.