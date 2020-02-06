Медики бояться їхати на виклики: під Дніпром жорстоко побили дівчину-фельдшерку

Під Дніпром побили медика "швидкої допомоги" (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Через кричущий інцидент лікарі б'ють на сполох

Під Дніпром стався напад на фельдшерку "швидкої допомоги", яка приїхала на виклик. 24-річну дівчину побила п'яна жінка, для надання допомоги якої і прибула бригада медиків.

Інцидент стався в селі Голубівка 5 лютого, а наступного дня постраждала звернулася до Новомосковської центральної районної лікарні зі скаргами, і у її діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та лівої скроневої ділянки.

Про це 6 лютого розповів директор Дніпропетровського облцентру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко у своєму Facebook.

"Медики бояться їхати на виклики! Погрози, побиття членів наших бригад не додають привабливості цій професії. А відсутність покарання винних є вагомим аргументом для лікарів та фельшерів, що залишились у професії, покинути "швидку" назавжди. Тоді хто рятуватиме?!" - обурюється він.

За словами Шевченка, колектив їх Центру вимагає від Верховної Ради якнайшвидшого прийняття закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки медичним працівникам та працівникам системи екстреної медичної допомоги, які входять до складу бригади екстреної медичної допомоги під час надання медичної допомоги".

Крім того, лікар наполягає на необхідності такої законодавчої підстави: "Виклик бригади до людини , що знаходиться у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння повинен бути платним та коштувати не меньше двох тисяч гривень".

"По іншому цю навалу "п'яних викликів" не зупинити", - переконаний Шевченко.

Також він описав останню кричущу ситуацію з нападом на молоду дівчину-фельдшерку.

46-річна жінка викликала "швидку" зі скаргою на підвищення артеріального тиску і головний біль. Після огляду та обстеження був встановлений попередній діагноз: "Алкогольне сп'яніння" і запропонована госпіталізація, від якої та відмовилася в грубій формі.

Через кілька годин жінка повторно викликала бригаду медиків - привід той самий. П'яна громадянка при огляді кілька разів вдарила фельдшерку кулаком в голову. Через це прибула оперативна група Нацполіції та прийняла від постраждалої заяву.

Вже вночі співробітниця бригади медиків зі скаргами на сильний головний біль, запаморочення, нудоту, багаторазову блювоту була доставлена санітарним автомобілем в приймальне відділення Новомосковської ЦРЛ. Після огляду її госпіталізували до хірургічного відділення з діагнозом "ЗЧМТ. СГМ. Гематома лівої скроневої області. Виробнича травма".