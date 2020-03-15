Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів: дорога частково перекрита

Під Львовом утворився провал недалеко від автомобільної дороги, яка з'єднує Трускавець і Дрогобич. Інцидент стався в неділю, 15 березня, біля міста Стебник. Про це повідомив міський голова Дрогобича Тарас Кучма на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, провал утворився близько 11:00. За попередніми даними, площа провалу становить приблизно 150 на 50 метрів, а глибина - близько 100 метрів. При цьому провал - динамічний, тому порода може рухатися.

Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів (фото: facebook.com/maria.kulchickaya)

Спочатку в цілях безпеки автодорогу Дрогобич-Трускавець вирішили перекрити, а об'їзд транспорту зробити через Стебник, але пізніше було прийнято рішення обмежити рух тільки для великогабаритного транспорту.

Під Львовом утворився провал глибиною 100 метрів (відео: facebook.com/vartogalnews)

Користувачі мережі також прокоментували інцидент.

Чи є взагалі якась надія на будівництво нової дороги до Трускавця? Або "проблема" постійно буде вирішуватися "об'їздом через Стебник???";

3 роки думали, що проблема вирішиться сама?

Все ж потрібно було перекрити дорогу;

Не треба сюди їхати!

Має бути відкрито кримінальне провадження відносно "фахівців", які після першого аналогічного випадку прийняли рішення про безпеки території навколо, і дороги Дрогобич-Трускавець зокрема!

Якісь заходи повинні були давно прийняти, коли ще перший раз був обвал.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Києві через трубу затопило житловий масив. При цьому автомобілі плавали в бруді.