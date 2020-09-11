Під Львовом знайшли поселення найдавнішої культури: артефактам понад 7 тисяч років

Археологи виявили під Львовом поселення представників культури лінійно-стрічкової кераміки, яка давніша за Трипільську. Вік цієї унікальної знахідки з артефактами - понад сім тисяч років.

Вчені розкопали цю найдавнішу стоянку абсолютно випадково, проводячи дослідження ділянки, яку відвели під будівництво обходу курортного міста Трускавець. Про це 11 вересня передали в "Рятівній археологічній службі".

За два тижні археологи встигли виявити на розкопках кілька об'єктів.

Розмір найбільшої споруди - "довгого будинку" - сягав 23 на 8 метрів. Така будівля була характерною для цієї культури. Будинок прямокутної форми був побудований у вигляді опорно-стовпової конструкції.

За словами керівника досліджень Олександра Сілаєва, швидше за все це було невелике поселення чи тимчасова стоянка на кілька десятків людей.

"Вона одна з небагатьох, які досі виявлені на Прикарпатті. Люди, які тут жили, мандрували на великі відстані, можливо, перейшли Карпати", - розповів учений.

Також він повідомив, що дослідникам вдалося знайти відщепу з обсидіану, який потрапляв в Україну зі Словаччини та Угорщини.

У цьому поселенні основні знахідки були зроблені з кременю.

Науковці розкопали в поселенні серпи, тесло, заготовки ножів, фрагменти горщиків.

Культура лінійно-стрічкової кераміки - перша неолітична культура в Західній і Центральній Європі - є однією з найдавніших на території України. Її представники освоювали землеробство і скотарство в період 5,5 тисячі років - 4 тисяч років до нашої ери.

Археологи виявили найдавніші артефакти в поселенні біля Трускавця - знахідкам понад 7 тисяч років (фото: facebook.com/ras.1991.ua)

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