Під Львовом на дереві виявили майже 80-річну міну: "дивовижна знахідка" (фото)

Так, рятувальники зазначили, що небезпечну вибухівку ймовірно знайшли невідомі та повісили на дерево.

Однак, у ДСНС наголосили, що міна становила небезпеку для місцевих жителів, оскільки вона була за кілька сотень метрів від житлових будинків. Вибухотехніки уже знешкодили міну.

"Дивовижна знахідка. Невже після майже 80 років з часів Другої світової, ця мінометна міна провисіла на дереві ніким не помічена? Ця міна не виросла на дереві, наче плід, і не висить там з початку війни. Її туди турботливо повісили небайдужі громадяни, які вважають, що при виявленні вибухівки, це - єдиний правильний вихід", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали українців у випадку виявлення небезпечної вибухівки, одразу телефонувати на 101.

У Львівській області на дереві знайшли міну (facebook.com/MNS.GOV.UA)