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Під Львовом асенізаційна машина Укрзалізниці зливала нечистоти в річку

Львів, Понеділок 07 вересня 2020 21:42
Під Львовом асенізаційна машина Укрзалізниці зливала нечистоти в річку
Річка (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Машина Укрзалізниці зупинилася біля річки і злила нечистоти просто у воду

В селі Лавочне Львівської області 3 вересня асенізаційна машина Укрзалізниці двічі за день скидала нечистоти в річку Опір. Відео інциденту було знято на відео і потрапило в мережу.

Місцеві жителі помітили, що нечистоти скидали в річку при проведенні ремонтних робіт, після відкачування з каналізаційного люка, який знаходиться у перехідного мосту, що веде через річку до бригадного будинку. Про це розповіла журналістка Світлана Несчетна на своїй сторінці в Facebook.

Асенізаційна машина з номерними знаками "АА 7319 АВ" належить акціонерному товариству "Укрзалізниця", філія Львівської залізниці "Центр будівельно-монтажних робіт і експлуатації будинків та споруд".

Злив нечистот у річку Опір, що живити водою криниці населених пунтів Лавочне, Тернівка, Славське, Тухля, Гребенів та Сколе (надіслали обурені місцеві жителі). Автор відео: мешканець Лавочного Володимир Гальович

Опубліковано Svitlana Neschetna Субота, 5 вересня 2020 р.

Місцеві жителі розповіли про те, що коли в річку зливалися нечистоти, то при цьому були присутні заступник підприємства водопостачання та водовідведення Валерій Ткачук і бригадир насосно-фільтрувальної станції "Лавочне" Ігор Паламарчук. Крім того, зазначені посадові особи розпивали спиртні напої.

Під Львовом асенізаційна машина Укрзалізниці зливала нечистоти в річкуПід Львовом асенізаційна машина Укрзалізниці зливала нечистоти в річку

Під Львовом машина Укрзалізниці скидала нечистоти у річку (фото: facebook.com/svetlinka.n)

Місцеві жителі одночасно обурені та перелякані через те, що річка Опір живить водою колодязів кількох населених пунктів, включаючи Лавочне, Тернівку, Славське, Тухлю, Гребенів і Сколе.

Нагадаємо, на Укрзалізниці стався теракт. Вибух деформував рейки і пошкодив залізничні шпали.

Раніше в поїзді Укрзалізниці неадекват побив і намагався зґвалтувати пасажирку на очах у сина.

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