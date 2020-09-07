Під Львовом асенізаційна машина Укрзалізниці зливала нечистоти в річку

Річка (фото: pixabay.com)

Машина Укрзалізниці зупинилася біля річки і злила нечистоти просто у воду

В селі Лавочне Львівської області 3 вересня асенізаційна машина Укрзалізниці двічі за день скидала нечистоти в річку Опір. Відео інциденту було знято на відео і потрапило в мережу.

Місцеві жителі помітили, що нечистоти скидали в річку при проведенні ремонтних робіт, після відкачування з каналізаційного люка, який знаходиться у перехідного мосту, що веде через річку до бригадного будинку. Про це розповіла журналістка Світлана Несчетна на своїй сторінці в Facebook.

Асенізаційна машина з номерними знаками "АА 7319 АВ" належить акціонерному товариству "Укрзалізниця", філія Львівської залізниці "Центр будівельно-монтажних робіт і експлуатації будинків та споруд".

Злив нечистот у річку Опір, що живити водою криниці населених пунтів Лавочне, Тернівка, Славське, Тухля, Гребенів та Сколе (надіслали обурені місцеві жителі). Автор відео: мешканець Лавочного Володимир Гальович Опубліковано Svitlana Neschetna Субота, 5 вересня 2020 р.

Місцеві жителі розповіли про те, що коли в річку зливалися нечистоти, то при цьому були присутні заступник підприємства водопостачання та водовідведення Валерій Ткачук і бригадир насосно-фільтрувальної станції "Лавочне" Ігор Паламарчук. Крім того, зазначені посадові особи розпивали спиртні напої.

Під Львовом машина Укрзалізниці скидала нечистоти у річку (фото: facebook.com/svetlinka.n)

Місцеві жителі одночасно обурені та перелякані через те, що річка Опір живить водою колодязів кількох населених пунктів, включаючи Лавочне, Тернівку, Славське, Тухлю, Гребенів і Сколе.

Нагадаємо, на Укрзалізниці стався теракт. Вибух деформував рейки і пошкодив залізничні шпали.

Раніше в поїзді Укрзалізниці неадекват побив і намагався зґвалтувати пасажирку на очах у сина.