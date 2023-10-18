Громкая свадьба во Львове. В ГБР отреагировали, указав на важную деталь

Роксолана Москва, невеста экс-прокурора Ростислава Ильницкого, которые отыграли громкую свадьбу во Львове с несколькими сотнями гостей, не является работницей ГБР. Она была уволена почти два года назад.

Об этом заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР .

"В истории с громкой свадьбой во Львове ключевым фактом является то, что невеста - это бывшая работница Теруправления ГБР во Львове. Она приказом была уволена из ГБР уже почти два года назад. Поэтому ГБР не может нести и не несет никакой юридической или моральной ответственности за ее поступки", - пояснила она.

Она призвала проверять только официальные источники информации, тщательно проверять факты и обязательно обращаться к первоисточникам информации.

"Мы живем в безумном информационном потоке, в который затягивается дезинформация, ИПСО, извращенные факты. ГБР призывает украинцев доверять только официальным источникам информации и если новость содержит сомнительные факты - обязательно обращаться к первоисточнику", - сказала Сапьян.

Она также добавила, что проведение ценной свадьбы во время войны – это вопрос гражданской совести.

"Не стоит связывать лакшери свадьбы с прежней работой молодоженов. Это вопрос состояния их семьи и гражданской совести во время войны", - сказала советница.

Громкая свадьба во Львове

Недавно экс-прокурор и экс-работница ГБР - Ростислав Ильницкий и Роксолана Москва отыграли свадьбу. Они отмечали ее в элитном комплексе в пригороде Львова. Экс-чиновники потратили на празднование "кругленькую" сумму, которая исчисляется шестью "нолями". Только торт стоил 100 тысяч. На ней выступали Полякова, Пономарев и DZIDZIO, а ведущим был Григорий Решетник.