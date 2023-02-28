Во Львове споили клофелином и ограбили воина ВСУ, который был на лечении после ранения

Во Львове произошел вопиющий случай ограбления группой злоумышленников военного ВСУ, который прибыл на лечение после ранения на передовой в Донецкой области.

Как действовали преступники, и что говорят правоохранители об инциденте - читайте в материале ниже.

Что произошло

Детали происшествия раскрыл сам пострадавший, записав видео с рассказом в ТікТок в группе "ЗСУ КОТИКИ". 28-летний защитник Украины решил предать ситуацию огласке, чтобы история стала поучительной для других, а также для того, чтобы виновные не избежали наказания за совершенное преступление.

Военный с ранением, полученным на Донецком направлении 6 января, был отправлен во львовский госпиталь для прохождения лечения.

19 января, когда в его гостинице отключили свет, боец в гражданской одежде решил прогуляться по городу, и зайти в заведение "Хмельная вишня", чтобы пропустить стаканчик, хотя на самом деле не должен был так поступать.

"Я не имел права это делать, так как я военный, не на выходных, не в отпуске... Этого военные не имеют права делать. А я сделал", - подчеркивает воин, признавая свою ошибку, которая и привела к печальной встрече с мошенниками.

28-летний воин ВСУ рассказал, как во Львове, где проходил лечение, его ограбили мошенники (фото: скриншот в видео tiktok.com/@zsu_kotyky)

Возле кафе он познакомился с тремя парнями и девушкой, которые показались бойцу вежливыми и располагающими. Компания разговорилась, военный рассказал о себе и о лечении после ранения, угостил "вишней". У ребят с собой был свой алкоголь, которым они поделились с новым знакомым.

Затем предложили показать город, устроить экскурсию, и все вместе отправились на прогулку.

"Я выпил то, что они мне добавили... и уже минут через 10 не помнил ничего. На следующее утро, часов в пять, я очнулся в наркодиспансере, полуголый", - говорит пострадавший.

Выяснилось, что его привезла в учреждение "скорая", а обнаружили военного без сознания сотрудники патрульной полиции возле Лычаковского рынка - без берцов и куртки, в карманах которой были военный билет, история болезни, наушники, телефон, деньги. На пострадавшем была только какая-то "бомжацкая жилетка", а также ключи от номера в отеле.

Самостоятельное расследование

По рекомендации взводного боец написал заявление об ограблении. Причем, отмечает военный, полиция не хотела принимать заявление, отправляя от отделения к отделению, но в итоге все же взяли документ.

Пострадавший решил самостоятельно заняться расследованием, и стал выслеживать тех ребят из компании, просматривал камеры наблюдения возле места их встречи. Так ему удалось найти одного из мошенников.

Мужчина отрицал, что стащил вещи и деньгами военного, рассказывал свои версии, а затем принес в гостиничный номер куртку бойца с документами, заявив, якобы он взял их на хранение.

Боец скрутил обидчика по имени Роман и самостоятельно доставил в полицию. Выяснилось, что у задержанного богатое криминальное прошлое, он уже привлекался за грабеж. Впрочем, на следующий день 36-летнего фигуранта отпустили, объяснив, что доказательств против него нет.

Потерпевший убежден, что этот злоумышленник "работает по такой схеме: заводит на (Лычаковское) кладбище, опаивает клофелином, и потом грабит".

Телефон с ценными для воина видео, снятыми на фронте, пока так и не удалось вернуть, хотя мобильник "засветился" на местном рынке, но затем след от него пропал.

Видео: военный ВСУ рассказал, как его ограбили во Львове, где он проходил лечение после ранения

Что говорят в полиции

Львовские правоохранители сообщают, что устанавливают обстоятельства ограбления бойца ВСУ, и проводят досудебное расследование.

Как проинформировали в отделе коммуникации полиции Львовской области, была установлена личность подозреваемого - им оказался 36-летний львовянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

"По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, составляет до 8 лет лишения свободы добавили в полиции.