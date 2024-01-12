Во Львове платят 50 000 гривен за контракт со штурмовиками или пехотинцами: что известно

Во Львове предоставляются единовременные выплаты тем, кто подпишет контракт с десантно-штурмовыми войсками или с морской пехотой. Выплата составляет 50 000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

"Единоразовая выплата в размере 50 000 гривен будет выплачиваться тем, кто состоит на военном учете на территории Львовской городской территориальной громады и подписал контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой", - говорится в сообщении.

Мэр города Андрей Садовый отметил, что каждый город должен, прежде всего, думать о тех, кто на передовой, ведь другого приоритета сегодня нет.

"Итак, если есть девушки и парни, которые намерены стать добровольцами в конкретных войсках, должны их поддержать. Это то самое меньшее, что можем сделать", - сказал городской голова Львова.

Заключить контракт можно либо с десантно-штурмовыми войсками, либо с морской пехотой. Эти войска выполняют специфические задачи - разбивают оборону врага.

При этом представители львовских ТЦК говорят, что сразу не ожидают больших результатов, но "это уже что-то".

Управление соцзащиты Львовского городского совета уже работает над порядком предоставления единовременной выплаты. На ближайшем заседании сессии этот вопрос будет рассмотрен депутатами.

Законопроект о мобилизации

В конце декабря Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации.

Однако документ вызвал критику со стороны оппозиции, а омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые предложения документа противоречат Конституции. После этого в парламентском комитете по обороне решили обсудить изменения в законопроект вместе с военным руководством.

В результате законопроект вернули в Кабмин на доработку в соответствии с предложениями. Вечером 11 января Кабмин отозвал документ.

В то же время, Министерство обороны уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. В ближайшее время обновленный документ будет направлен на согласование Кабинета министров.