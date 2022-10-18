Во Львове McDonald's возобновил работу четырех заведений: адреса ресторанов
Сегодня, 18 октября, во Львове возобновил работу McDonald's. В частности, уже работает 4 заведения в городе.
Об этом сообщили на официальной странице заведения в Twitter.
Где работает "мак" во Львове
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновляет работу в таких заведениях Львова:
- просп. Шевченка, 7;
- просп. Черновола, 12;
- просп. Свободы, 35;
- с.Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Во Львове McDonald's возобновил работу (скрин)
Добавим, что вскоре на официальной странице исчезла информация об открытии McDonald's во Львове. Но в приложении отображается, что заведения работают.
Ранее в сети сообщалось, что сначала откроют заведения в Киеве, а затем во Львове.
Пока неизвестно, когда откроют остальные львовские заведения McDonald's (на ул. Владимира Великого, в ТРЦ Forum Lviv и новый на Сыхове).
Работа ресторанов начнется после завершения тревоги.
McDonald's поэтапно открывает свои заведения в Украине, работа которых была остановлена с началом войны.
Недавно мы писали, что в Киеве открыли еще пять МакДональдсов.
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