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Во Львове McDonald's возобновил работу четырех заведений: адреса ресторанов

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Львов, Вторник 18 октября 2022 10:10
Во Львове McDonald's возобновил работу четырех заведений: адреса ресторанов Во Львове открылся McDonald's (фото: GattyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Сегодня, 18 октября, во Львове возобновил работу McDonald's. В частности, уже работает 4 заведения в городе.

Об этом сообщили на официальной странице заведения в Twitter.

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновляет работу в таких заведениях Львова:

  • просп. Шевченка, 7;
  • просп. Черновола, 12;
  • просп. Свободы, 35;
  • с.Сокольники, ул. Стрыйская, 30

Во Львове McDonald's возобновил работу четырех заведений: адреса ресторанов

Во Львове McDonald's возобновил работу четырех заведений: адреса ресторановВо Львове McDonald's возобновил работу (скрин)

Добавим, что вскоре на официальной странице исчезла информация об открытии McDonald's во Львове. Но в приложении отображается, что заведения работают.

Ранее в сети сообщалось, что сначала откроют заведения в Киеве, а затем во Львове.

Пока неизвестно, когда откроют остальные львовские заведения McDonald's (на ул. Владимира Великого, в ТРЦ Forum Lviv и новый на Сыхове).

Работа ресторанов начнется после завершения тревоги.

McDonald's поэтапно открывает свои заведения в Украине, работа которых была остановлена с началом войны.

Недавно мы писали, что в Киеве открыли еще пять МакДональдсов.

Также мы писали, почему любимый фастфуд так долго возвращался в Украину.

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Львов McDonald's МакДональдс