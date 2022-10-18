Во Львове McDonald's возобновил работу четырех заведений: адреса ресторанов

Сегодня, 18 октября, во Львове возобновил работу McDonald's. В частности, уже работает 4 заведения в городе.

Об этом сообщили на официальной странице заведения в Twitter .

Где работает "мак" во Львове

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновляет работу в таких заведениях Львова:

просп. Шевченка, 7;

просп. Черновола, 12;

просп. Свободы, 35;

с.Сокольники, ул. Стрыйская, 30

Во Львове McDonald's возобновил работу (скрин)

Добавим, что вскоре на официальной странице исчезла информация об открытии McDonald's во Львове. Но в приложении отображается, что заведения работают.

Ранее в сети сообщалось, что сначала откроют заведения в Киеве, а затем во Львове.

Пока неизвестно, когда откроют остальные львовские заведения McDonald's (на ул. Владимира Великого, в ТРЦ Forum Lviv и новый на Сыхове).

Работа ресторанов начнется после завершения тревоги.

McDonald's поэтапно открывает свои заведения в Украине, работа которых была остановлена с началом войны.