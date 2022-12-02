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Во Львове врачи спасли новорожденного малыша: отсчет шел буквально на часы

Во Львове хирурги спасли младенца с редким врожденным дефектом (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Львовские врачи из больницы Охматдет спасли новорожденного малыша, который родился с тяжелым дефектом пищевода. Операцию экстренно провели через сутки после его рождения.

Об этом сообщили на странице Львовской областной детской клинической больницы Охматдтет.

Маленький Иванко родился с врожденным дефектом развития - атрезией пищевода с нижней трахеопищеводной фистулой. То есть, это когда верхняя часть пищевода заканчивается слепо, а нижняя впадает в трахею.

Такая патология провоцирует у малышей после рождения пенистые выделения изо рта и носовых ходов. Ребенок покашливает, у него влажные хрипы, растет одышка, сразу после кормления он срыгивает молоком со слизью и появляется синюшность кожных покровов. Развивается аспирационная пневмония, которая угрожает жизни новорожденного.

Иванка привезли в Охматдтит на второй день после рождения, и врачи сразу же провели полное обследование и подтвердили у него тяжелый диагноз. Было принято решение о проведении срочной операции.

Фото: Во Львове хирурги спасли жизнь новорожденному мальчику с тяжелой врожденной патологией (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Малышу восстановили пищевод - сделали прямой анастамоз, то есть сшили 2 отрезка вместе. После операции мальчик 10 дней находился под присмотром и опекой отделения анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных.

"Благодаря общим усилиям хирургов, анестезиологов и педиатров мальчик получил новый пищевод, а вместе с ним и жизнь. Теперь он может самостоятельно есть, он прибавляет в весе и развивается как обычный и здоровый ребенок. Еще некоторый период своей жизни он будет находиться под наблюдением детского торакального хирурга и педиатров, но никаких проблем с пищеводом не должны быть", - рассказала торакальный хирург Олег Ленив.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что у украинки обнаружили редкостную патологию.

А также писали о том, что львовские врачи вырезали у малышки опухоль, которая сдавливала сердце и мешала дышать.

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хирургиоперация