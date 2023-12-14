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Во Львове врачи экстренно принимали сложные роды в скорой: первые фото с ребенком

Медики во Львове принимали роды в скорой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове медики приняли роды прямо в автомобиле экстренной медицинской помощи. Роды были сложными, ведь ребенок был обвит пуповиной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Львовского областного центра экстренной медицинской помощи.

Детали

Медики говорят, что роды были слишком стремительными, поэтому довезти роженицу в роддом уже не успевали. Усложняло ситуацию и то, что ребенок рождался с обвитой пуповиной шеей.

"Мы получили вызов на роды. Степан Островский завел автомобиль, и помчались по адресу. Дома женщину на носилки - и в роддом", - вспоминает врач Владимир Бабич.

Однако в медицинское учреждение они так и не добрались. Хотя и оставалось несколько сот метров, должны были остановиться, потому что у женщины начались стремительные роды. Так часто бывает, когда женщина рожает в третий раз.

Медики приняли нетерпеливую крошечную девочку и сразу увидели проблему - у ребенка шейка была обвита пуповиной. Надо было быстро и осторожно освободить ребенка.

"Только что размотали пуповину, как новорожденная закричала", - добавил медик.

Девочка весом 1750 г и ростом 48 см передали неонатологам роддома.

Медики шутят, что, несмотря на то, что девочка мелкая, видно, что очень целенаправленная. Дома ее ждут сестрички.

Медики отметили, что девочки рождаются к победе.

Во Львове врачи приняли роды в скорой (фото: facebook.com/emergency.lviv)

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области женщина родила 10 ребенка.

Также читайте об уникальном случае рождения тройни во Львове.

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