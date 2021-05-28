RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Львові на "зебрі" водій збив двох дітей: їх розкидало в різні боки

Автор: Людмила Жукова

У Львові на пішохідному переході водій збив одразу двох дітей. Аварія сталася в спальному районі міста.

Про це повідомляє ТСН.

На відео з камер спостереження видно, як один автомобіль гальмує і пропускає двох хлопців, вони спішно переходять по зебрі, а в цей час інше авто, яке обганяє в лівій смузі, не зупиняється і просто збиває їх.

Судячи з відео з камер, від удару машиною дітей відкинуло в різні боки. Після удару один з хлопчиків встав і побіг на допомогу до іншого. Також на місце аварії відразу ж поспішили люди, які бачили подію.

Вони викликали поліцію і швидку допомогу.

Стало відомо, що хлопчикам 10 і 11 років. Їх госпіталізували, а водія забрала поліція. Поки не ясно, чи був він тверезий або в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, що у Вінниці п'яна жінка за кермом позашляховика збила 13-річного хлопчика, який йшов по тротуару в школу. Постраждала дитина потрапила в реанімацію в дуже важкому стані. Винуватицю ДТП затримали, і суд відпустив її з СІЗО під заставу.

Раніше повідомлялося, що екс-голова СЕС Києва переїхала дівчину у центрі Києва, яка переходила дорогу на зелене світло світлофора.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЛьвівДТП