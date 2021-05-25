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У Вінниці п'яна "мажорка" на величезній швидкості збила хлопчика: він у реанімації

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Вінниця, Вівторок 25 травня 2021 12:10
У Вінниці п'яна "мажорка" на величезній швидкості збила хлопчика: він у реанімації У Вінниці п'яняа дівчина наїхала на дитину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Вінниці 24 травня сталася страшна аварія. Молода жінка в стані алкогольного сп'яніння на білому кросовері Haval наїхала на дитину.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Ірина Доценко.

ДТП сталася на вулиці Івана Богуна. Дитина спокійно йшла по тротуару в школу.

"Сьогодні на нашій вулиці (Івана Богуна) сталася страшна аварія з вини п'яної місцевої нелюдки, вона на великій швидкості збила хлопчика, який спокійно йшов по тротуару в школу", - написала Доценко.

Стало відомо, що жертва ДТП - це 13-річний Андрій Тарасюк.

"Хлопчик Тарасюк Андрій 13 років золотий, добра, чуйна дитина, хороший друг, спортсмен. Андрій перебуває в дуже важкому стані в реанімації. Дуже сподіваємося і віримо, що Андрій подолає все, сил і терпіння", - написала Ірина.

У Вінниці п'яна &quot;мажорка&quot; на величезній швидкості збила хлопчика: він у реанімаціїУ Вінниці п'яна &quot;мажорка&quot; на величезній швидкості збила хлопчика: він у реанімаціїУ Вінниці п'яна дівчина збила дитину (фото: Ірина Доценко.Facebook)

Відзначимо, що дана модель авто Haval H2 коштує в Україні приблизно 500 тисяч гривень.

Для тих українців, хто хоче допомогти постраждалій дитині, опублікували банківську карту з реквізитами.

У Вінниці п'яна &quot;мажорка&quot; на величезній швидкості збила хлопчика: він у реанімації

Карта для допомоги дитині

Як ми раніше писали, екс-голова СЕС Києва переїхала дівчину в центрі Києва.

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