Екс-глава СЕС Києва переїхала дівчину в центрі міста: тепер вона хоче уникнути покарання

У Києві 1 травня на перетині вулиць Саксаганського та Антоновича мешканка Києва Наталія Дика переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. На середині дороги її збив і переїхав автомобіль Nissan Juke. При цьому водій зупинилася тільки через 15 метрів після того, як на дорогу вибігли кричущі свідки.

Про це розповіла потерпіла на своїй сторінці в Facebook .

"Завдяки чуду і своїй комплекції, я залишилася жива, а не розчавлена під колесами машини. Від удару і наїзду у мене було вибито п'ять центральних зубів, розірвало ясна, я отримала сильний струс мозку, грижу в хребті, розсічення голови, численні удари, рани, гематоми всього тіла, страшні головні болі і абсолютно неймовірне психологічне потрясіння", - написала Наталія.

Постраждала в ДТП Наталія Дика (facebook.com/Наталия Дика)

Вона також підкреслила, що страшна подія не дозволяє їй жити нормальним життям. Вона не може вийти одна з дому, не може працювати і її мучать болі.

"Мені вже провели першу складну і тривалу операцію на верхній щелепі і розписали план лікування на кілька місяців вперед з орієнтовною сумою лікування в 400 000 гривень", - зазначила вона.

При цьому таку суму необхідно заплатити прямо зараз і це тільки стосується зубів.

Вона поскаржилася, що жінка, яка її збила, зв'язалася з нею тільки на 16 день з моменту аварії. Вона перепросила, але зустрітися особисто не захотіла. Крім того, жінка не надала ніякої фінансової допомоги постраждалій дівчині.

Постраждала в ДТП Наталія Дика (facebook.com/Наталия Дика)

"Моєю вбивцею виявилася Козлова Ірина Антонівна, 1947 року народження. Ірина Антонівна 12 років обіймала посаду головного санітарного лікаря міста Києва, а останні роки очолювала СЕС Шевченківського району. Жінка дуже відома і, допускаю, впливова", - розповіла Наталія.

Після аварії дочка Ірини Козлової запевняла маму постраждалої дівчини, що їх сім'я зробить все, щоб врятувати її і допомогти. Вона також дала контакти свого сина Дмитро, який адвокат, щоб вже з ним розв'язувати всі питання.

"Дмитро переслав моєму татові повідомлення, в якому Ірина Козлова сказала, що сума фінансової компенсації для неї не підйомна і нехай її визначає суд", - зазначила дівчина.

Відео наїзду на дівчину можна переглянути за цим посиланням.

За словами Наталії, Ірина Козлова далеко не бідна жінка. У неї є 4-кімнатна квартира в центрі Києва в новому будинку. Крім того, жінка володіє паркомісцем і кількома земельними ділянками в Києві на вулиці Лазурній.

При цьому вартість кожної ділянки становить близько 100 тисяч доларів. Онукові та доньці також належать земельні ділянки та нерухомість у столиці.

Ірина та її родичі вже кілька днів не виходять на зв'язок. Наталія думає, що вони намагаються "зам'яти" справу в Голосіївському РУВС і хочуть "опустити" її до адміністративного правопорушення.

"Я прошу вас допомогти надати цю справу широкому розголосу. Таке свавілля просто в голові не вкладається, і має бути негайно припинено, інакше у цієї країни немає майбутнього", - додала постраждала дівчина.