UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во Львове на "зебре" водитель сбил двух детей: их разбросало в разные стороны

Автор: Людмила Жукова

Во Львове на пешеходном переходе водитель сбил сразу двоих детей. Авария произошла в спальном районе города.

Об этом сообщает ТСН.

На видео с камер наблюдения видно, как один автомобиль тормозит и пропускает двух парней, они спешно переходят по зебре, а в это время другое авто, которое обгоняет в левой полосе, не останавливается и просто сбивает их.

Судя по видео с камер, от удара машиной детей откинуло в разные стороны. После удара один из мальчиков встал и побежал на помощь к другому. Также на место аварии сразу же поспешили люди, которые видели произошедшее.

Они вызвали полицию и скорую помощь.

Стало известно, что мальчикам 10 и 11 лет. Их госпитализировали, а водителя забрала полиция. Пока не ясно, был ли он трезвый или в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в Виннице пьяная женщина за рулем внедорожника сбила 13-летнего мальчика, который шел по тротуару в школу. Пострадавший ребенок попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Виновницу ДТП задержали, и суд отпустил ее из СИЗО под залог.

Ранее сообщалось, что экс-глава СЭС Киева переехала девушку в центре Киева, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЛьвовДТП