Во Львове на "зебре" водитель сбил двух детей: их разбросало в разные стороны

Во Львове на пешеходном переходе водитель сбил сразу двоих детей. Авария произошла в спальном районе города.
Об этом сообщает ТСН.
На видео с камер наблюдения видно, как один автомобиль тормозит и пропускает двух парней, они спешно переходят по зебре, а в это время другое авто, которое обгоняет в левой полосе, не останавливается и просто сбивает их.
Судя по видео с камер, от удара машиной детей откинуло в разные стороны. После удара один из мальчиков встал и побежал на помощь к другому. Также на место аварии сразу же поспешили люди, которые видели произошедшее.
Они вызвали полицию и скорую помощь.
Стало известно, что мальчикам 10 и 11 лет. Их госпитализировали, а водителя забрала полиция. Пока не ясно, был ли он трезвый или в состоянии алкогольного опьянения.
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