У Львові на "зебрі" водій збив двох дітей: їх розкидало в різні боки

На відео з камер спостереження видно, як один автомобіль гальмує і пропускає двох хлопців, вони спішно переходять по зебрі, а в цей час інше авто, яке обганяє в лівій смузі, не зупиняється і просто збиває їх.

Судячи з відео з камер, від удару машиною дітей відкинуло в різні боки. Після удару один з хлопчиків встав і побіг на допомогу до іншого. Також на місце аварії відразу ж поспішили люди, які бачили подію.

Вони викликали поліцію і швидку допомогу.

Стало відомо, що хлопчикам 10 і 11 років. Їх госпіталізували, а водія забрала поліція. Поки не ясно, чи був він тверезий або в стані алкогольного сп'яніння.