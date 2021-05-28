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Во Львове на "зебре" водитель сбил двух детей: их разбросало в разные стороны

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Львов, Пятница 28 мая 2021 09:12
Во Львове на "зебре" водитель сбил двух детей: их разбросало в разные стороны Во Львове водитель наехал на детей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове на пешеходном переходе водитель сбил сразу двоих детей. Авария произошла в спальном районе города.

Об этом сообщает ТСН.

На видео с камер наблюдения видно, как один автомобиль тормозит и пропускает двух парней, они спешно переходят по зебре, а в это время другое авто, которое обгоняет в левой полосе, не останавливается и просто сбивает их.

Судя по видео с камер, от удара машиной детей откинуло в разные стороны. После удара один из мальчиков встал и побежал на помощь к другому. Также на место аварии сразу же поспешили люди, которые видели произошедшее.

Они вызвали полицию и скорую помощь.

Стало известно, что мальчикам 10 и 11 лет. Их госпитализировали, а водителя забрала полиция. Пока не ясно, был ли он трезвый или в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в Виннице пьяная женщина за рулем внедорожника сбила 13-летнего мальчика, который шел по тротуару в школу. Пострадавший ребенок попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Виновницу ДТП задержали, и суд отпустил ее из СИЗО под залог.

Ранее сообщалось, что экс-глава СЭС Киева переехала девушку в центре Киева, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора.

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