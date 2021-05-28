Во Львове на "зебре" водитель сбил двух детей: их разбросало в разные стороны

На видео с камер наблюдения видно, как один автомобиль тормозит и пропускает двух парней, они спешно переходят по зебре, а в это время другое авто, которое обгоняет в левой полосе, не останавливается и просто сбивает их.

Судя по видео с камер, от удара машиной детей откинуло в разные стороны. После удара один из мальчиков встал и побежал на помощь к другому. Также на место аварии сразу же поспешили люди, которые видели произошедшее.

Они вызвали полицию и скорую помощь.

Стало известно, что мальчикам 10 и 11 лет. Их госпитализировали, а водителя забрала полиция. Пока не ясно, был ли он трезвый или в состоянии алкогольного опьянения.