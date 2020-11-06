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У Львові знищили мурал із зображенням Гандзюк

Автор: Анна Шиканова

Мурал із зображенням Гандзюк був створений напередодні річниці її загибелі

У Львові комунальні служби знищили мурал із зображенням Гандзюк, який активісти створили до річниці її загибелі. Як пояснили комунальники, це було зроблено з метою доброустрою міста.

Мурал із зображенням вбитої херсонської активістки Каті Гандзюк був створений на стіні Львівського державного університету внутрішніх справ. Активістка Меланія Подоляк зняла на відео, як комунальники лопатами зішкрібають зображення зі стіни. Деталі вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Мурал був розташований на стіні вулиці Максима Кривоноса, біля будівлі одного з корпусів Львівського державного університету внутрішніх справ. Його створили активісти 24 жовтня і в річницю загибелі Каті Гандзюк, 4 листопада, до цього муралу приходили люди, щоб вшанувати пам'ять активістки. Вони несли квіти та свічки й подібні акції проходили й в інших великих містах України.

Проте комунальні служби Львова вирішили інакше і знищили мурал. На питання, навіщо вони це роблять, вони відповіли, що для благоустрою міста.

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"Скажіть, ви вдома у себе на паркані дозволите робити таке? Це паркан державної установи, де повинен бути, відповідно, якийсь колір. Це благоустрій міста", - сказав один з комунальників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Миколаєвом руйнують унікальний скіфський курган.

А також розповідали про те, що в Києві "феєричний" велосипедист знищив зупинку, яку нещодавно побудували.

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