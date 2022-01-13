У Львові дитина рівно рік пролежала в комі: прокинулася на Різдво

Рік тому з шестирічним львів'янином трапилася трагедія. На Різдво дитина каталася на санках і в якийсь момент вона втратила рівновагу і влетіла в дерево. Хлопчик отримав важку черепно-мозкову травму і впала в кому.

Рік батьки не відходили від сина і молилися, щоб він прийшов до тями.

"І ви тільки уявіть! У той же самий день, на Різдво, через рік він прийшов до тями. Неначе вчора заснув, а сьогодні прокинувся. Тут навіть невіруючі скажуть - справжнє диво!"- розповів Андрій Токарський.

Медик зізнався, що віра часом дійсно творить чудеса. Батьки хлопчика ні секунди не сумнівалися, що син вийде з коми.

"У мене на руках помирало багато людей. Я працюю у своїй сфері більш як 40 років і бачив чимало чудес. Зокрема, перед важкими операціями, мене запитують рідні: що ми повинні робити в цей час?

І я їх усіх відправляю молитися. Так от, операції проходять більш вдало у тих пацієнтів, чиї рідні моляться за них у найважчий час", - підкреслив медик.