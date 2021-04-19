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У Львові в розпал локдауну влаштували вечірку з музикою і аніматорами

Автор: Людмила Жукова

У Львові, який зараз знаходиться в "червоній" карантинній зоні, люди влаштували гучну вечірку для дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила львів'янка Валентина Дойнова.

Місцева мешканка обурилася, чому карантинні обмеження стосуються не всіх громадян.

"Карантин. Чи є для когось виключення? Дитячий день народження в ресторані "Парк". Музика, аніматори....", - жінка підписала фото.

На цей факт у Facebook відреагував заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Він пообіцяв, що міська комісія ТЕБ та НС 19 квітня закриє цей заклад за порушення карантину.

"Нехтуючи роботою лікарів, дотримання карантину своїми колегами з інших закладів харчування та порушуючи всі можливі норми здорового глузду під час карантину. Поліція вже виїхала на місце для складання протоколу. Також на комісії ТЕБ та НС заклад буде закрито", - написав він.

В поліції на ресторан склали протокол.

Як ми писали раніше, нардеп Тищенко влаштував неймовірне свято для дружини в розпал карантину.

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