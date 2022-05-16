У Львові комік пожартував про смерть воїнів ЗСУ. Тепер його наздогнала розплата
Комік Олег Грюндік вирішив, що під час війни жарт про загиблих на полі бою українських захисників буде доречним. Його він промовив у Львові, в бомбосховищі. Розплата швидко наздогнала "гумориста", тепер він щиро вибачається перед всім українським народом.
Дивіться відео, як це було - в матеріалі Styler.
Грюндік виступив на Stand Up STREAM у львівському клубі-бомбосховищі СULT Comedy Hall. Відео із заходу і повний виступ коміка можна побачити на YouTube-каналі STAND UP Battle Club.
Він пожартував, що родинам загиблих воїнів ЗСУ компенсують 15 млн грн, а кошти вони (за аналогією з "тисячею за вакцинацію") зможуть витратити на "книги, кінотеатри, спортзал". При цьому глядачі в залі засміялися.
А ось той самий жарт, за який Грюндіку тепер соромно.
Тепер Грюндік вибачається
У своєму Instagram Грюндік приніс вибачення і пояснив, що нікого не мав на меті образити.
"Я вбачав це смішним. Шкода, що так трапилося, що не всі це побачили смішним", - сказав Олег і пообіцяв краще думати, про що жартувати.
Але цим історія не вичерпалася. Грюндіка знайшли і тут він вже вибачився "від усієї душі".
Стендапер каже, що вчитиметься на своїх помилках, адже це його доля.
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