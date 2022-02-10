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П'яний водій фури проїхав на червоне світло і розбив 31 автомобіль.

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Четвер 10 лютого 2022 12:21
П'яний водій фури проїхав на червоне світло і розбив 31 автомобіль. Наслідки аварії в Німеччині, викликаної п'яним водієм вантажівки (Фото: jalopnik.com)
Автор: Олександр Мороз

П'яний водій вантажівки став причиною масштабної аварії в містечку Фюрт, неподалік від Нюрнберга (Німеччина). 50-річний водій проїхав на червоне світло, а потім врізався в будівлі та автомобілі, викликавши кілька великих пожеж.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Associated Press.

Водій спочатку проїхав на червоне світло на перехресті, зачепивши при цьому один автомобіль, після чого протаранив безліч автомобілів - одні вбивав в стіни навколишніх будівель, а інші просто заштовхував в припарковані машини.

П'яний водій фури проїхав на червоне світло і розбив 31 автомобіль.

Повідомляється про трьох постраждалих, хоча все могло бути набагато гірше - з загорілого будинку вдалося оперативно евакуювати мешканців. Грошовий збиток поки не підрахований, але враховуючи 31 розбитий або спалений автомобіль, сума буде астрономічною.

За результатами медичного огляду виявилося, що рівень алкоголю в крові чоловіка в кілька разів перевищував встановлену законом межу. За даними поліції, водій-50-річний громадянин Туреччини, який не має в Німеччині постійного місця проживання. Зрозуміло, враховуючи серйозність аварії, його тут же заарештували.

П'яний водій фури проїхав на червоне світло і розбив 31 автомобіль.

Нагадаємо, що за 2021 рік системи камер автофіксації зареєстрували 2,6 млн штрафів на загальну суму більше одного мільярда гривень. У порівнянні з попереднім роком, кількість зафіксованих порушень істотно збільшилася, також зросла частка неоплачених штрафів.

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