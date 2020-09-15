У Львові провели унікальну операцію дитині: вже майже не дихала

У Львові хірурги вперше провели унікальну операцію (Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Лікарі вперше провели операцію на гортані у дитини і врятували їй життя

У Львові хірурги провели унікальну операцію 13-річному Юркові. У хлопчика було діагностовано дуже рідкісне захворювання та утворилася кіста, яка закрила його гортань на 90%. Напередодні операції Юра вже ледве дихав і його життя було в небезпеці.

Операцію провели у львівській обласній лікарні Охматдит і вона була успішною. Хірургам вдалося видалити кісту, яка заважала дитині нормально дихати.

"Вперше проведено ендоскопічне видалення кісти гортані. Така патологія у дітей дуже рідкісна. У нашого пацієнта кіста була настільки великою, що перекривала значний обсяг дихальних шляхів і погрожувала життю дитини", - повідомили на сторінці лікарні в Facebook.

Після операції стан хлопчика значно покращився, і медики оцінюють його стан як задовільний.

Кісту у Юри з Турківського району Львівської області вперше виявили, коли йому було всього 7 років. Медики відразу запропонували хірургічне втручання, але батьки категорично відмовилися від операції. Однак через кілька років у хлопчика почалися проблеми з диханням, і батьки самі привезли дитину до медиків.

"Кіста росте повільно, і хлопчик звикав до того рівню дихання, яке в нього було. Коли він приїхав в лікарню, простір гортані у нього вже було перекритий на 90%. Кіста за розміром нагадувала велику аличу. Пацієнт скаржився на утруднене дихання, сильну захриплість горла, сильне хропіння та утворення на шиї", - розповів завідувач відділення дитячої отоларингології Охматдиту Федір Юрочко у коментарі для ZAXID.net.

Така патологія у дітей зустрічається настільки рідко, що за останні 20 років Юра став єдиним пацієнтом з такою кістою. Раніше таких операцій в Охматдит не проводили.

Юра майже добу після операції провів у реанімації, а потім – під наглядом лікарів, які допомогли йому правильно розробити дихання.

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