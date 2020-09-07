У Львові дівчина проковтнула 36 магнітних кульок: дитині зробили неймовірну операцію

У Львові лікарі врятували дівчинку, яка проковтнула 36 магнітних кульок (Фото: freepik.com)

У Львові хірурги змогли врятувати дівчинку, яка проковтнула багато магнітних кульок

У Львівській області дворічна дівчинка наковталася магнітних кульок з конструктора. Батьки зрозуміли, що з дитиною щось не так уже після того, як її почало сильно нудити.

Дівчинку доставили до Львівської лікарні Охматдит з Дрогобича. Лікарі відразу зробили дівчинці знімок і виявили, що дев'ять кульок під впливом магнітного поля створили ланцюг, а ще 27 – створили неправильне коло і потрапити в кишківник просто не могли. Було прийнято рішення оперувати дитину негайно, пише видання Zaxid.net.

Дівчинка – третя дитина в сім'ї, їй 2 роки та 7 місяців. Батьки її залишили на піклування старших дітей, які бачили, що перші кульки вона проковтнула ще 4 вересня. Вони не розповіли батькам, оскільки боялися отримати за те, що не встежили за сестрою. У суботу дівчинка проковтнула ще кілька кульок і її почало нудити. Ось тоді старші діти й зізналися батькам про магнітні кульки.

"Дев'ять кульок, які дитина проковтнула у п'ятницю, створили ланцюжок, оскільки було сильне магнітне поле. І вони пройшли зі шлунка в тонкий кишківник. А ті 27 магнітних кульок, які дівчинка проковтнула в суботу, створили неправильне коло і їх потрібно було негайно дістати. Кульки були діаметром 4 мм, найімовірніше з якогось конструктора", - розповіла хірург Охматдиту Оксана Горбач.

У Львові лікарі врятували 2-річну дівчинку з 36 магнітними кульками в животі (Фото: zaxid.net)

Дівчинку прооперували та на допомогу покликали досвідченого лікаря-ендоскопіста Олега Кочеркевича з Чорнобильської лікарні. Як пояснили хірурги, дістати ендоскопом можна було лише ті кульки, які потрапили в шлунок. Якщо вони підуть в кишківник, то там дістати їх майже нереально. Гарантій того, що вони пройдуть крізь весь тракт без проблем – не було. Дівчинці зробили эндотрахіальний наркоз і спробували дістати кульки.

"Спочатку не вдавалося. Круглі кульки, слизькі, зіскакували з ендоскопічних петель, інших пристосувань. Потім ми змогли дістати всі 27 кульок, одну за одною. Ті, які потрапили в кишківник – вийшли природним шляхом", - додала хірург.

Вона зазначила, що для таких операцій потрібен неймовірний досвід і вміння, такі маніпуляції дуже небезпечні для життя дітей. Тому лікар нагадала батькам, що потрібно стежити за маленькими дітьми, які тягнуть в рот всі предмети та обов'язково перевіряти, чим вони грають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі провели унікальну операцію 5-річній дівчинці в Харкові.