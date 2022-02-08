У Львові прооперували дівчинку з рідкісним захворюванням: пухлину виявили завдяки кашлю

У Львові в лікарні видалили пухлину 13-річній дівчинці у грудній клітці. Зазначається, що її виявили завдяки кашлю.

Так, операцію провели хірурги Західноукраїнського спеціалізованого медцентру разом із кардіохірургом обласної клінічної лікарні міста Львова.

Як у дівчини виявили пухлину

Медики розповіли, що дівчинка почала сильно кашляти у грудні минулого року, кашель не піддавався лікуванню вдома, тож батьки дитини звернулися до медиків.

"Дитина прийшла додому і стала покашлювати. Після чого з’явилась задишка. Одного дня вона не дійшла до школи, так їй стало важко дихати. Місцевий педіатр виписала медикаменти для лікування кашлю. Проте він не проходив, і задишка збільшувалась. Так ми лікували кашель 2 тижні", - пригадує мама пацієнтки Галина.

Потім батьки вирішили доправили її до лікарні, де їй зробили обстеження. Під час УЗД лікар помітив пухлину, яка тисла на серце та легені. За словами мами дівчинки, її донька на здоров'я не скаржилася.

А вже у січні дівчинку ще раз обстежили і призначили операцію під час якої видалили доброякісну пухлину.

Операція тривала близько 4 годин.

Лікарі повідомили, що пухлина з'явилася в результаті рідкісного захворювання.

Зараз 13-річна дівчинка одужує.