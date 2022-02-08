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На Волині двоє дітей потрапили на хірургічний стіл через іграшку, що опинилася в сечовому міхурі

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Волинська область, Вівторок 08 лютого 2022 11:21
На Волині двоє дітей потрапили на хірургічний стіл через іграшку, що опинилася в сечовому міхурі Фото: хірурги провели операцію через дитячу іграшку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

На Волині протягом останніх трьох місяців двоє дітей-підлітків потрапило на хірургічний стіл через популярну дитячу магнітну іграшку "Неокуб".

Про це повідомили в Facebook Волинського обласного перинатального центру.

62 і 24 кульки в сечовому міхурі

"У нашому закладі успішно було прооперовано два ідентичних випадки евакуації магнітних кульок з сечового міхура хлопчиків у віці 10-15 років. В обох випадках була виконана цистотомія міні-лапаротомним доступом з подальшим вилученням 62 і 24 магнітних кульок", - йдеться в повідомленні.

На щастя, зараз діти в порядку, їх виписали додому в задовільному стані.

Лікарі закликають батьків бути уважнішими до того, як проводять дозвілля їхні діти, щоб попереджати такі випадки.

"Ми, лікарі-хірурги, закликаємо батьків приділяти більше уваги своїм дітям, пояснювати і застерігати від небезпеки та й зрештою, не купувати іграшок, які не підходять дітям за віком, особливо начинених магнітами. Адже вчасно виявлена проблема нівелює ризики і мінімізує небезпеку", - додали в повідомленні.

На фото нижче лікарські знімки, на яких видно, чим загрожує необережне поводження з іграшками.

На Волині двоє дітей потрапили на хірургічний стіл через іграшку, що опинилася в сечовому міхуріНа Волині двоє дітей потрапили на хірургічний стіл через іграшку, що опинилася в сечовому міхуріНа Волині двоє дітей потрапили на хірургічний стіл через іграшку, що опинилася в сечовому міхуріНа Волині двоє дітей потрапили на хірургічний стіл через іграшку, що опинилася в сечовому міхурі

Фото: Діти травмувалися іграшкою "Неокуб" (Facebook/Волинського обласного перинатального центру.)

Що таке іграшка "Неокуб"

Іграшки конструктори і головоломки "Неокуб" складаються з маленьких неодимових магнітів, які в разі випадкового ковтання дитиною можуть призвести до перекриття дихальних шляхів і удушення або асфіксії, утворення виразок в кишковій порожнині.

Іграшка отримала свою назву через те, що спочатку магніти найчастіше з'єднані саме у формі куба. Ця конструкція тримається тільки за рахунок магнітного поля, і її легко зруйнувати, привівши тим самим кульки в хаотичне положення, а відновити потім цю форму куба і є основне завдання іграшки як головоломки, що вирішується різними способами. З неокуба можна збирати найрізноманітніші фігури.

Відзначимо, що ця іграшка дуже часто стає причиною травмування дітей, і хірургічного втручання. Так, у Харкові нещодавно магніти витягували з кишечника однорічної дитини.

А в Дніпрі магнітні кульки продірявили дворічній дитині кишечник. Обидва випадки сталися з початку цього року.

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