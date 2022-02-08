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Во Львове прооперировали девочку с редким заболеванием: опухоль обнаружили благодаря кашлю

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Львов, Вторник 08 февраля 2022 15:01
Во Львове прооперировали девочку с редким заболеванием: опухоль обнаружили благодаря кашлю Во Львове девочке провели уникальную операцию (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове в больнице удалили опухоль 13-летней девочке в грудной клетке. Отмечается, что ее обнаружили благодаря кашлю.

Об этом рассказывает "Суспільне".

Так, операцию провели хирурги Западноукраинского специализированного медцентра вместе с кардиохирургом областной клинической больницы города Львова.

Как у девушки обнаружили опухоль

Медики рассказали, что девочка начала сильно кашлять в декабре прошлого года, кашель не поддавался лечению дома, поэтому родители ребенка обратились к медикам.

"Ребенок пришел домой и стал покашливать. После чего появилась одышка. Однажды она не дошла до школы, так ей стало трудно дышать. Местный педиатр выписала медикаменты для лечения кашля. Однако он не проходил, и одышка увеличивалась. Так мы лечили кашель 2 недели", - вспоминает мама пациентки Галина.

Потом родители решили доставить ее в больницу, где ей сделали обследование. Во время УЗИ врач заметил опухоль, которая давила на сердце и легкие. По словам мамы девочки, ее дочь на здоровье не жаловалась.

А уже в январе девочку еще раз обследовали и назначили операцию во время которой удалили доброкачественную опухоль.

Операция длилась около 4 часов.

Врачи сообщили, что опухоль появилась в результате редкого заболевания.

Сейчас 13-летняя девочка выздоравливает.

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