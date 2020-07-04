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У Кабміні роз'яснили, як утилізувати використані маски та рукавички

Новини » Суспільство     04.07.2020 - 13:24
У Кабміні роз'яснили, як утилізувати використані маски та рукавички
Фото: українці на карантині (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мінекології закликає використовувати багаторазові маски

У Кабінеті міністрів роз'яснили, як утилізувати використані маски та рукавички. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів розробило рекомендації щодо їх утилізації.

Про це повідомив глава міністерства Роман Абрамовський, передає прес-служба Мінекології.

За його словами, більшість європейських країн розробили рекомендації щодо поводження з такими відходами. Мінекології також дійшло висновку, що у даному питанні ефективнішими стануть не адміністративно-регуляторні заходи, а досить прості у виконанні рекомендації.

"Ми рекомендуємо такі відходи складати в пакет, щільно його зав’язувати і витримати в домашніх умовах не менше 72 годин", - зазначив урядовець.

Абрамовський додав, що якщо маска і рукавички від інфікованої людини, яка перебуває вдома на самоізоляції, то для впевненості, що вірус не пошириться, необхідно додати ще два пакети і щільно зав’язати. Тримати необхідно також 72 години, а після цього їх можна викинути у загальний контейнер муніципальних відходів.

Крім того, задля збереження навколишнього середовища Мінекології рекомендує використовувати за можливістю багаторазові захисні маски.

Нагадаємо, схвалений Кабінетом міністрів законопроект про штрафи за перебування у громадських місцях без маски пропонує знизити розмір таких штрафів у 100 разів: людей будуть штрафувати на 170-255 гривень.

Як писало РБК-Україна, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що українців будуть активніше штрафувати за недотримання соціальної дистанції та масочного режиму.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України МинэкологиимаскаКоронавірус
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