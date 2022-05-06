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Мережам АЗС дозволили підняти ціни на бензин та ДТ майже на 2 гривні: скільки коштуватиме пальне

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Україна, П'ятниця 06 травня 2022 09:25
Мережам АЗС дозволили підняти ціни на бензин та ДТ майже на 2 гривні: скільки коштуватиме пальне Фото: ціни на АЗС зростуть майже на 2 гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 2 травня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 1,64 гривень з 29,55 гривень до 31,19 гривень за літр, для дизельного палива на 1,97 гривень з 33,66 гривень до 35,63 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 37,69 гривень за літр, дизельного палива - 42,63 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 6,5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки три рази на місяць.

Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни і знижують після зниження.

Як повідомляло РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 4 травня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. При цьому паливо є у продажу не на всіх заправках.

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Ціни на бензин
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