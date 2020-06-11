У Львові підприємці вийшли на протест через карантину: погрожують "прикрити" бізнес олігархів

У Львові протестували підприємці (колаж РБК-Україна)

У центрі Львова підприємці вимагали послабити карантин

У Львові представники малого та середнього бізнесу вийшли на акцію протесту з вимогою послаблення карантинних обмежень та відновити роботу підприємств.

У пікеті 11 червня взяли участь кілька сотень людей. Про це передає "Львівський портал".

Підприємці зібралися під стінами Львівської ОДА, після чого влаштували пішу ходу з фаєрами до будівлі прокуратури, де продовжили акцію.

На плакатах були написи "Малий бізнес хоче жити", "Ні незаконним перевіркам", "Якщо нас не чують - нас побачать".

Своє звернення протестувальники передали обласній владі та прокурорам.

Серед учасників пікету були представники Асоціації підприємців Львівщини, Об'єднання роботодавців Львівщини, Об'єднання профспілок Львівщини, Координаційна рада учасників бойових дій при ЛОДА та десятки представників готельно-ресторанного бізнесу регіону.

"Я працюю в готелі, мию посуд. Через карантин я вже три місяці без роботи, тому і без грошей. Дуже непросто. У всіх областях карантин послабили, працюють ресторани, готелі, а у нас ні", - поскаржилася львів'янка Ольга, пише hromadske.

"У мене чотири столики на вулиці. Я змушений був протягом карантину звільнити 70% персоналу, людей, які 10-15 років працювали в ресторанному бізнесі. Це дуже складно, і думаю, кого ще посунути. Я хочу правди, нам далі брешуть", - розповів ресторатор Михайло Риба, повідомляє "Радіо Свобода".

Також пікетувальники заявили, що якщо їх не почують, то вони не дозволять працювати і бізнесу олігархів.

До протестуючих підприємців, перевізників та представників туристичної галузі області вийшов заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

"Ця зустріч не перша, вона чергова. Адже з травня ми працюємо з підприємцями туристичної галузі. Ми разом напрацювали рекомендації для уряду, зустрічалися з головою Держагентства з туризму, направили з головою Львівської ОДА Максимом Козицьким пропозиції для Кабміну, а також озвучили їх на нараді з прем'єром", - цитує чиновника прес-служба ОДА.

Також він зазначив, що Львівська область перша за кількістю позитивних тестів на коронавірус за минулу добу.

"Послабити карантин окремо в області, але залишити його в місті, де найвища кількість хворих, наразі нема нормативного механізму. Звернення підприємців обов'язково розгляне завтра комісія ТЕБ і НС області. Також ми передамо інформацію та позицію підприємців урядовцям", - пообіцяв Холод.

Після цього в облдержадміністрації опублікували заяву із докладний звітом, як підприємці отримують підтримку з обласного та державного бюджетів під час карантину.

У Львові підприємці вийшли на протест з вимогою послабити карантин (Фото: portal.lviv.ua / loda.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що в Україні підприємцям почали виплачувати допомогу і розповідали, хто її отримає.

Нагадаємо, що 11 червня у МОЗ заявили, що в Україні вже дев'ять регіонів не готові до ослаблення карантину (включаючи й Львівську область).

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Автор: Володимир Костирін