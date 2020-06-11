В Україні вже дев'ять регіонів не готові до ослаблення карантину

За добу ситуація погіршилася в Київській і Тернопільській областях
В Україні Київ, а також вісім областей не відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я, які дозволяють почати ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено інцидентність захворювань коронавірусом.
Про це свідчать дані опубліковані на сайті МОЗ.
Так у списку регіонів, які не можуть почати ослаблення потрапили Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. В цих регіонах зафіксовано 12 випадків захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення.
"Перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", - зазначили в Моз.
Для ослаблення регіон повинен відповідати трьом критеріям:
Відзначимо, в порівнянні з вчорашнім днем, ситуація погіршилася в Київській і Тернопільській областях.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових захворювань коронавірусом.
У зв'язку із зростанням захворюваності у Моз пообіцяли вжити заходів.
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Автор: Игорь Литвиненко