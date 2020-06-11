ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні вже дев'ять регіонів не готові до ослаблення карантину

Новини » Коронавірус     11.06.2020 - 12:05
В Україні вже дев'ять регіонів не готові до ослаблення карантину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

За добу ситуація погіршилася в Київській і Тернопільській областях

В Україні Київ, а також вісім областей не відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я, які дозволяють почати ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено інцидентність захворювань коронавірусом.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті МОЗ.

Так у списку регіонів, які не можуть почати ослаблення потрапили Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. В цих регіонах зафіксовано 12 випадків захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення.

В Україні вже дев'ять регіонів не готові до ослаблення карантину

"Перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", - зазначили в Моз.

Для ослаблення регіон повинен відповідати трьом критеріям:

  • інцидентність захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;
  • завантаженість місць в лікарнях повинно бути менше 50%;
  • проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Відзначимо, в порівнянні з вчорашнім днем, ситуація погіршилася в Київській і Тернопільській областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових захворювань коронавірусом.

У зв'язку із зростанням захворюваності у Моз пообіцяли вжити заходів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся