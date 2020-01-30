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У Львові спроба хлопця зробити селфі закінчилася трагічно

STYLERЖиття    30.01.2020 - 16:59
У Львові спроба хлопця зробити селфі закінчилася трагічно
У Львові хлопець хотів зробити фото в екстремальних умовах (Колаж РБК-Україна)

У Львові спроба молодої людини зробити селфі на даху поїзда, закінчилася смертю

У Львові спроба хлопця зробити селфі в екстремальному місці, закінчилася для нього смертю. Як повідомляє поліція Львівській області, молодий чоловік з другом хотіли отримати гострі відчуття.

Для цього один з хлопців виліз на цистерну електропоїзда, щоб зробити там фотографію на пам'ять. Але сталася трагедія, молодого чоловіка вдарило струмом. Від отриманих травм він загинув на місці. Це сталося на вулиці Опришковській 29 січня, ввечері. Зазначимо, що загиблому хлопцю було всього 18 років.

"29 січня близько 22:00 в поліцію надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що на залізничних коліях по вулиці Опришківської у Львові загинув молодий хлопець. На місці події працювала слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 18-річний львів'янин", – розповіли в поліції.

В поліції прийняли рішення відкрити кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок". Всі деталі трагедії зараз встановлюються.

Правоохоронці вкотре нагадують, що залізничні колії - це не місце для розваг і прогулянок. Поліцейські просять батьків ще раз пояснити дітям, що роблячи селфі в небезпечних місцях, можна отримати серйозну травму або померти.

Зазначимо, що підлітки не слухають порад. Так, у Кіровоградській області шестикласник отримав сильний удар струмом на даху поїзда, на який він заліз в надії зробити красиве селфи.

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