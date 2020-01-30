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Во Львове попытка парня сделать селфи закончилась трагично

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 16:59
Во Львове попытка парня сделать селфи закончилась трагично
Во Львове парень хотел сделать фото в экстремальных условиях (Коллаж РБК-Украина)

Во Львове попытка молодого человека сделать селфи на крыше поезда, закончилась смертью

Во Львове попытка парня сделать селфи в экстремальном месте, закончилась для него смертью. Как сообщает полиция Львовской области, молодой человек с другом хотели получить острые ощущения.

Для этого один из парней вылез на цистерну электропоезда, чтобы сделать там фотографию на память. Но произошла трагедия, молодого человека ударило током. От полученных травм он погиб на месте. Это произошло на улице Опришковской 29 января, вечером. Отметим, что погибшему парню было всего 18 лет.

"29 января около 22:00 в полицию поступило сообщение от медиков скорой помощи о том, что на железнодорожных путях по улице Опришкивской во Львове погиб молодой парень. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции. Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 18-летний львовянин", – рассказали в полиции.

В полиции приняли решение открыть уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Все детали трагедии сейчас устанавливаются.

Правоохранители в который раз напоминают, что железнодорожные пути - это не место для забав и прогулок. Полицейские просят родителей еще раз объяснить детям, что делая селфи в опасных местах, можно получить серьезный травмы или умереть.

Отметим, что подростки не слушают советов. Так, в Кировоградской области шестиклассник получил сильнейший удар током на крыше поезда, на который он залез в надежде сделать красивое селфи.

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