У Львові хлопець ледь не втратив око через пляшку мінералки: що сталось (фото)

За словами Андрія, після того, як компанія зменшила розмір кришки, при відкриванні вона просто вистрілює.

Окрім того, він зазначає, що унаслідок вистрілу отримав контузію правого очного яблука, пошкодження рогівки ока і крововилив. Так, наразі хлопець правим оком нічого не бачить, каже, що все ніби у тумані.

Фото: у Львові хлопець ледь не втратив око через пляшку мінералки (facebook.com/dipsanplast.z.a)

Як пише "Телеграф", спочатку лікар-окуліст запропонував хлопцю лягти в лікарню, але він відмовився.

Також лікар виписав йому ліків на 900 гривень. Однак, лікуватися лікар сказав сього три дні, а потім прийти на прийом.

Після цього, з Андрієм зв'язалася компанія IDS Borjomi Ukraine і запропонувала відшкодувати кошти за ліки і як бонус повинні привезти дві палети води.

"Однак питання залишається відкритим, поки я не почну бачити нормально. 16 липня вже краще, я вже розрізняю літери з 30 см, проте з більшої відстані ще все пливе. Зазначу, що в мене ніколи не було проблем із зором і він був 100%", – додав львів'янин.

Зубко сказав, якщо зір не відновиться, то він має намір судитися з виробником мінералки. Усі необхідні документи у хлопця є. Адже до травми у нього був 100% зір, а зараз на 60% впав на правому оці. Хоча лікар каже, що вів має скоро відновитися.