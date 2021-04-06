У Львові відзначився п'яний водій на "Жигулях": запропонував ковбасу замість посвідчення

У Львові патрульні затримали водія "Жигулів" в нетверезому стані біля продуктового магазину, який замість водійського посвідчення запропонував їм взяти ковбасу.

Про це повідомляє громадська організація Pitbull Lviv на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався увечері 5 квітня. Водій був настільки п'яний, що фізично не зміг продути "Драгер". Тоді йому правоохоронці запропонували поїхати до лікарні, але він відмовився, оскільки побоявся там заразиться на коронавірус. Цікаво, що ковбаса була нарізана слайсами, і коли п'яний водій все ж знайшов документи, то ковбасу склав в гаманець.http://www.facebook.com/cancer.lviv.ua/posts/3734165520031241 Машина п'яного водія (фото: facebook.com/pitbulllvivofficial)