Во Львове отличился пьяный водитель на "Жигулях": предложил колбасу вместо удостоверения
Во Львове патрульные задержали водителя "Жигулей" в нетрезвом состоянии возле продуктового магазина, который вместо водительского удостоверения предложил им взять колбасу.
Об этом сообщает общественная организация Pitbull Lviv на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел вечером 5 апреля. Водитель был настолько пьян, что физически не смог продуть "Драгер". Тогда ему правоохранители предложили поехать в больницу, но он отказался, поскольку побоялся там заразится коронавирусом.
Интересно, что колбаса была нарезана слайсами, и когда пьяный водитель все же нашел документы, то колбасу сложил в кошелек.
Машина пьяного водителя (фото: facebook.com/pitbulllvivofficial)
Напомним, в Киеве мотоциклист устроил беспредел на дороге и пытался сбежать от патрульных. Инцидент произошел в ночь на 4 апреля. Водитель мотоцикла нарушил ПДД. Это заметили патрульные и попытались его догнать. Но он решил скрыться и устроил погоню по столичным проспектам.
При этом пользователи сети отметили, что подобная ситуация - не редкость. Доставщики, работающие на мопедах или мотоциклах, нередко нарушают ПДД.
Мы также писали о том, что в Киеве одна из маршруток не выдержала бешеного темпа карантина и потока пассажиров. У транспортного средства на ходу отвалилось колесо.