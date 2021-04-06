Во Львове отличился пьяный водитель на "Жигулях": предложил колбасу вместо удостоверения

Во Львове патрульные задержали водителя "Жигулей" в нетрезвом состоянии возле продуктового магазина, который вместо водительского удостоверения предложил им взять колбасу.

Об этом сообщает общественная организация Pitbull Lviv на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вечером 5 апреля. Водитель был настолько пьян, что физически не смог продуть "Драгер". Тогда ему правоохранители предложили поехать в больницу, но он отказался, поскольку побоялся там заразится коронавирусом. Интересно, что колбаса была нарезана слайсами, и когда пьяный водитель все же нашел документы, то колбасу сложил в кошелек. Машина пьяного водителя (фото: facebook.com/pitbulllvivofficial)