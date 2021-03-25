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Розсипалася на ходу: у Києві маршрутка не витримала шаленого ритму карантину

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 08:28
Розсипалася на ходу: у Києві маршрутка не витримала шаленого ритму карантину Фото: у Києві "втомилася" маршрутка (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві не витримала шаленого темпу карантину і потоку пасажирів одна з маршруток. У транспортного засобу на ходу відвалилося колесо.

Про цей інцидент розповіли на сторінці dtp.kiev.ua Telegram.

Інцидент стався на Проспект Науки, 58. Як видно на фото, заднє ліве колесо маршрутки повністю відпало.

"Навіть маршрутки не витримують скаженого ритму карантину і наплив пасажирів, вони розпадаються на ходу", - написав під фото автор публікації.

Розсипалася на ходу: у Києві маршрутка не витримала шаленого ритму карантинуУ Києві поламалася на ходу маршрутка (фото: dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що незабаром рух маршруток у Києві можуть і зовсім зупинити. Все через конфлікти пасажирів з поліцією. Люди намагаються зайти в маршрутку, але їх не пускають, бо водії бояться величезних штрафів від поліції.

Зазначимо, що кияни давно не задоволені якістю цього транспорту, але у багатьох немає вибору, добиратися до роботи потрібно.

Як ми писали раніше, в Києві можуть зупинити маршрутки, бо пасажири лізуть у бійку.

Також ми повідомляли, що в Києві планують провести рейди по маршруткам.

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